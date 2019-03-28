استباقا للمظاهرة المليونية... توقعات إسرائيلية بتدهور الوضع في غزة

ذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن حركتي، "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، سيحتفلان بـ"الفوز" على الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أثناء مجريات المظاهرات التي ستخرج يوم السبت المقبل، للاحتفال بـ"يوم الأرض" الفلسطيني، الذي يوافق الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام؛ وذلك على حد قول الموقع الاستخباراتي.

© REUTERS / Amir Cohen شرط إسرائيلي لوقف التصعيد في غزة

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن حركتي، "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، دعيا إلى إطلاق تظاهرة مليونية يوم السبت، للاحتفال بمرور عام على ما يسمى بـ"مسيرات العودة" ، والتي انطلقت في الثلاثين من مارس/ آذار من العام الماضي، وهي المسيرات التي خرجت، باستمرار، كل يوم جمعة من كل أسبوع.

وأورد الموقع العبري أن حركة "حماس" باتت تملي الشروط على الجيش الإسرائيلي، ورفضت الضغوط التي مورست عليها لوقف المظاهرة المليونية، المقررة يوم السبت المقبل، وحاول الجيش الإسرائيلي ممارسة المزيد من الضغوط بالقيام بغارات على غزة، ولكن دون جدوى.

وأشار الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن حركة حماس تضع الشروط الصارمة على إسرائيل، في مقابل فقدان الجيش الإسرائيلي لقوة الردع أمام الحركة، طيلة الأشهر القليلة الماضية.

يشار إلى أن حركة "حماس" ومعها الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة قد دعوا الفلسطينيين إلى مظاهرة مليونية، يوم السبت المقبل، المتزامن مع الاحتفال الفلسطيني بـ"يوم الأرض"، الموافق الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام.