اعتراف إسرائيلي بمهاجمة حلب

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، بأن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، اعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات الإسرائيلية، مساء أمس، الأربعاء، على أهداف في مدينة حلب.
وزعمت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7 إيرانيين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية.
وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت على لسان مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، يوم أمس، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.
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