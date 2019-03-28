اعتراف إسرائيلي بمهاجمة حلب

أفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، بأن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلية ووزير الدولة للشؤون الخارجية، اعترف بمسؤولية إسرائيل عن الهجمات الإسرائيلية، مساء أمس، الأربعاء، على أهداف في مدينة حلب.

© AFP 2019 / Jack Guez مسؤولون ونواب سوريون عن هجوم حلب: جس نبض لمنظومة "إس 300" الروسية

ونقلت القناة العبرية عن لسان يسرائيل كاتس "بحسب ما يعرفه السوريون، ووفقًا لما تعرفه إيران نفسها، فإن إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم، وهذه عملية عسكرية أكثر تحديا وأقوى مما مضى".

وزعمت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أكثر من 7 إيرانيين قتلوا في العملية العسكرية الإسرائيلية.

وكانت وكالة "سانا" قد أعلنت على لسان مصدر عسكري، أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، يوم أمس، استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في حلب، وأسقط عددا من الصواريخ، فيما اقتصرت الأضرار على الماديات فقط.