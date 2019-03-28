الخارجية الأمريكية: القصف السعودي في اليمن "مروع"

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في قصف الطيران السعودي مستشفى في اليمن، ووصفه بـ"المروع".

حث روبرت بالادينو، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، على ضرورة إجراء تحقيق شفاف؛ وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Faisal Nasser بريطانيا تحقق في تقرير "خطير للغاية" حول إصابة جنود لها في اليمن

وقال بالادينو "رأيت تلك التقارير التي نشرت حول قصف المستشفى في اليمن، أجدها سيئة ومروعة، والولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد، ونحن نسعى للحصول على مزيد من المعلومات".

وتابع "علمنا بأن التحالف الذي تقوده السعودية، أحال ما حدث في عملية الاستهداف تلك، إلى فريق تقييم الحوادث المشترك لمراجعتها والتحقيق فيها".

ومضى "الولايات المتحدة تطالب بضرورة إجراء تحقيق شفاف".

وسبق أن أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" الإغاثية غير الحكومية، بأن سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم أربعة أطفال، لقوا مصرعهم جراء غارة جوية استهدفت مستشفى مدعوما من المنظمة في اليمن.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته، أول أمس الثلاثاء، أن ثمانية أشخاص آخرين جرحوا، ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، جراء صاروخ أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي، الواقع على بعد 100 كلم عن مدينة صعدة، شمال غربي البلاد.

وأكدت المنظمة أن من بين القتلى عاملين في المجال الطبي وحراسا أمنيين، داعية إلى إجراء تحقيق فوري بما وصفته "الفظاعة الأخيرة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.