"أنصار الله" تعلن السيطرة على 100 موقع عسكري ومساحات واسعة في الضالع

القاهرة — سبوتنيك. بثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بيانا للقوات المسلحة في صنعاء، جاء فيه أن القوات نفذت عملية نوعية في جبهة الضالع، حققت المهام العملياتية بنجاح كبير خلال 5 أيام ومن مسارات ثلاثة.
وذكر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 من الجيش اليمني، فيما سلم العشرات من مقاتليه أنفسهم، وتم تدمير وإعطاب عشرات الآليات والمدرعات التابعة له.
وأعلنت القوات الحكومية، اليومين الماضيين، السيطرة على جبال استراتيجية بين محافظتي الضالع وإب وطريق رابط بينهما والعديد من المواقع شمال الضالع خلال معارك مع مقاتلي جماعة أنصار الله، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، بينهم القيادي إبراهيم الأكوع نائب مشرف الجماعة في محافظة الضالع ومسؤول إمداد جبهات المحافظة.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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