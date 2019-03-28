"أنصار الله" تعلن السيطرة على 100 موقع عسكري ومساحات واسعة في الضالع

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، استعادة 100 موقع عسكري من قبضة الجيش اليمني، والسيطرة على مساحة أكثر من 100 كلم مربع في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. بثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بيانا للقوات المسلحة في صنعاء، جاء فيه أن القوات نفذت عملية نوعية في جبهة الضالع، حققت المهام العملياتية بنجاح كبير خلال 5 أيام ومن مسارات ثلاثة.

© REUTERS / Faisal Nasser بريطانيا تحقق في تقرير "خطير للغاية" حول إصابة جنود لها في اليمن

ووفقا للبيان، تم تأمين 100 موقع عسكري وكامل منطقة جبل ناصة الاستراتيجي المطل على مناطق عدة في محافظتي الضالع وإب، إضافة إلى تأمين مناطق تصل مساحتها إلى أكثر من 100 كيلو متر مربع في محور الضالع

وذكر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 من الجيش اليمني، فيما سلم العشرات من مقاتليه أنفسهم، وتم تدمير وإعطاب عشرات الآليات والمدرعات التابعة له.

وأعلنت القوات الحكومية، اليومين الماضيين، السيطرة على جبال استراتيجية بين محافظتي الضالع وإب وطريق رابط بينهما والعديد من المواقع شمال الضالع خلال معارك مع مقاتلي جماعة أنصار الله، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات منهم، بينهم القيادي إبراهيم الأكوع نائب مشرف الجماعة في محافظة الضالع ومسؤول إمداد جبهات المحافظة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.