الحكومة الألمانية تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لمدة 6 شهور

مددت الحكومة الألمانية الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 30 أيلول /سبتمبر، ووفقا شبكة " إن تي في" التلفزيونية.

برلين — سبوتنيك. هذا وفي وقت سابق، مدد مجلس وزراء ألمانيا حظر الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى نهاية آذار/ مارس.

© Sputnik . ألمانيا مستمرة في حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن هذا القرار اتخذ، بما في ذلك فيما يتعلق بتطور الوضع في اليمن

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.