هجوم جديد من السعودية على أمريكا وإسرائيل

قالت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به، عملا داعما للإرهاب".

وقالت قناة "العربية" السعودية، إن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، اعتبر، خلال جلسة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، أن الاحتلال والاعتراف بالاحتلال، يعتبر عملا داعما للإرهاب، مشيرا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

© Sputnik . firas alahmad السعودية ترفض القرار الأمريكي حول الجولان

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء الاثنين الماضي، إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وضمتها العام 1981.

ولاقى توقيع الرئيس الأمريكي، ردود أفعال رافضة على المستوى الدولي، فقد ردت الحكومة السورية على هذا الاعتراف قائلة، إنه اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سوريا، و أن قرار ترامب يمثل أعلى درجات الازدراء للشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي، ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها من خلال الانتهاك الأمريكي السافر لقراراتها بخصوص الجولان المحتل وخاصة القرار 497 لعام 1981.

فيما أعلنت المملكة العربية السعودية، عن رفضها واستنكارها التام للإعلان الذي صدر عن الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة. ونشرت المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا عن موقفها إزاء القرار الأمريكي الذي دعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.