"مواقفنا ليست حسب الطلب"... المغرب يهدد السعودية والإمارات بـ"البحث عن بديل"

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، اليوم الخميس بالدار البيضاء، إنه "من منطلق المملكة المغربية، فإن العلاقات مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي علاقات تاريخية عميقة، وهناك دائما الرغبة في الحفاظ عليها، من طرف المغرب"، وذلك وفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar أول رسالة من العاهل المغربي إلى الملك سلمان منذ أزمة "استدعاء السفراء"

وأضاف بوريطة أنه "ربما قد لا نتفق على بعض القضايا، لأن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة. وفي المملكة المغربية هي قائمة على مبادئ وعلى ثوابت"، مشددا على ضرورة أن يكون هذا التنسيق من طرف الجانبين، وليس حسب الطلب، ويجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار الأزمة الليبية".

كما أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن "الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة يجب أن تكون من الجانبين، وأن تكون متقاسمة وإلا يجب البحث عن بدائل".

وكانت العلاقات المغربية السعودية دخلت منعطفا جديدا خلال الفترة الأخيرة بعد قرار المغرب استدعاء سفيره لدى الرياض للتشاور في فبراير/ شباط الماضي، بعد أيام على عرض قناة العربية السعودية تقريرا بشأن الصحراء الغربية يدعم مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمر الإسباني عام 1975.

وبينما لم يصدر حينها أي بلاغ رسمي من البلدين، أكد السفير المغربي مصطفى المنصوري في تصريحات صحفية استدعاءه إلى الرباط، معتبرا أن "الأمر يعتبر عاديا في العلاقات الدبلوماسية حينما تعبرها بعض السحب الباردة".

وبالموازاة مع استدعاء السفير، أعلن مسؤولون حكوميون لوكالة "أسوشيتد برس"، انسحاب المغرب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.