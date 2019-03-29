البحرية القطرية تنفذ عملا عسكريا... ماذا يحدث في الدوحة (صور)

نفذت القوات البحرية الأميرية القطرية، أمس الخميس، تمرين العبور المشترك مع القوات الملكية البحرية البريطانية في المياه الاقتصادية لدولة قطر.

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن مراحل التمرين تضمنت تدريبا على كيفية المناورات البحرية، وكيفية الدفاع عن السفينة في حال تعرضها لهجوم خارجي، وتمرين الزيارة والتفتيش، وتمارين أخرى تسهم في تبادل الخبرات بين البلدين.

وقال النقيب ناصر عايض القحطاني، قائد التمرين: "إن هذه التمارين تهدف إلى رفع كفاءة أطقم المراكب وتوحيد المفاهيم، وتعتبر ضمن اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات التدريب والتخطيط على كافة المهام والواجبات المطلوبة".

القوات البحرية الأميرية القطرية تنفذ تمرين العبور المشترك مع القوات الملكية البحرية البريطانية pic.twitter.com/mY1CeKf3KX — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) March 28, 2019

​وتأتي تلك التدريبات بناء على اتفاقيات مسبقة في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بين البلدين لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات القرصنة والتهريب لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.