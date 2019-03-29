تركيا: زودنا السعودية بكل مستندات قضية خاشقجي ولم نحصل على أي وثائق منها

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، أنها زودت المملكة العربية السعودية بكل الوثائق والمستندات المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، بعد لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في أنطاليا، "زودنا السعودية بكل المستندات التي بحوزتنا بشان قضية مقتل خاشقجي ولكننا لم نحصل على أي وثائق منها بشأن التحقيقات".

يتبع…