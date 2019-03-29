اجتماع مصري روسي لتنفيذ مشروع توريد 1300 عربة سكة حديد إلى القاهرة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر الدكتور محمد العصار، مع رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنغ الروسية"، موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين.

© AFP 2019 / Mikhail Klimentiev 700 عربة قطار من روسيا إلى مصر

وناقش الجانبان آخر التطورات بشأن مشروع توريد 1300 عربة سكة حديد وكذا التصنيع المشترك لعربات القطار والترام والمترو لصالح وزارة النقل وهيئة السكة الحديد، كما تم استعراض تطورات سير تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية وكافة التفاصيل اللازمة للمشروع، وذلك وفقا لوسائل الإعلام المصرية

ووفقا للبيان: "تم الإشارة خلال اللقاء إلى قيام وفد من الشركة الروسية خلال الأسبوع الحالي بزيارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي"، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمخطط التعاون بينه وبين الشركة الروسية فى تنفيذ هذا المشروع".

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية، بالإمكانيات التكنولوجية لمصنع (200 الحربي)، مؤكدا أهمية استغلال هذه الإمكانيات في تجميع وتصنيع عربات القطارات في التوقيتات المحددة وبالمواصفات الفنية المطلوبة، في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة النقل بتطوير هيئة السكة الحديد وخدمات النقل، وبما يعود بالنفع على المواطن المصري.

وأكد البيان أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات التي يتم إتخاذها بين الجانبين لتفعيل إجراءات التعاون".