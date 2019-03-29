في حالة نادرة واستباقا للمظاهرة المليونية... مجلس استيطاني إسرائيلي يطلب إخلاء المستوطنة

كتبت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، مساء أمس الخميس، أن مجلس مستوطنة "كيرم شالوم" الواقعة بمنطقة غلاف غزة، والقريبة من القطاع، إخلاءها من مستوطنيها، اليوم الجمعة وغدا السبت، تحسبا لاندلاع مواجهات قرب السياج المحيط بقطاع غزة مع إسرائيل.
وأوردت القناة العبرية أن هذا الطلب يأتي بالتزامن مع المواجهات التي تخطط حركة حماس لتنظيمها في الذكرى السنوية الأولى لـ"مسيرات العودة"، والمقررة اليوم وغدا السبت، والذي يوافق الثلاثين من مارس/آذار، وهو الذي يتزامن مع الاحتفالات الفلسطينية بـ"يوم الأرض".
وأوضحت القناة العبرية أن مجلس المستوطنات عرض على المستوطنين الذين سيخلون منازلهم، الإقامة في أماكن بديلة مع تكفل المجلس بكافة النفقات المترتبة عن ذلك من إقامة ومأكل ومشرب.
يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد دعت إلى خروج مظاهرة مليونية ومسيرات حاشدة قرب الحدود مع إسرائيل، وبطول الخط الفاصل معها، السبت، تحت اسم "مليونية العودة" ضمن فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار" و"يوم الأرض".
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