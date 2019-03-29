وزير الخارجية السعودي يرفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

جدد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، رفض بلاده لإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الجولان، وندد كذلك بما وصفه بـ "التدخلات" الإيرانية في شؤون الدول العربية.

تونس- سبوتنيك. وقال العساف، في كلمته أمام الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية في تونس: "نؤكد رفض المملكة لقرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".

© REUTERS / Leah Millis دمشق تنصح ترامب بهدية بديلة عن "الجولان"

وأشار إلى أن "تلك القرارات لن تغير حقائق التاريخ والجغرافيا".

كما ندد بتدخلات إيران في الشؤون العربية، قائلا: "علينا أيضا العمل على وقف برنامج إيران النووي، والتي تتدخل في العديد من الدول العربية".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.