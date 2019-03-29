السعودية: المملكة تريد توحيد المعارضة قبل محادثات مع "النظام السوري"

قال وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، إنه يتعين ظهور معارضة سورية موحدة قبل أي حوار مع الحكومة السورية.

وأضاف أن الرياض تدعم سلامة الأراضي السورية وحلا سياسيا يستند إلى حوار بين المعارضة والحكومة، وذلك بحسب قناة "العربية".

العساف: السعودية ترغب في توحيد المعارضة السورية قبل الحوار مع النظام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 29, 2019

​وقال في اجتماع لجامعة الدول العربية في تونس إن المملكة تريد "توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام".

وتابع الوزير السعودي: "ندعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والنظام".

العساف: ندعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والنظام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 29, 2019

​كما أكد دعم بلاده إلى "الجهود الأممية ومبعوثي الأمم المتحدة في اليمن وسوريا وليبيا".

العساف: ندعم الجهود الأممية ومبعوثي الأمم المتحدة في اليمن وسوريا وليبيا #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 29, 2019

​وانطلق، اليوم الجمعة، في تونس، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الثلاثين، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

ويتابع الاجتماع تحضير مشروع جدول أعمال القمة مشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، المقرر عقده، يوم 31 مارس/آذار الجاري، ومشروع إعلان تونس الذي سيصدر عن القمة.

ويتضمن برنامج عمل الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال القمة، ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين، ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة.

كما يتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم، استعراض تقرير مختصر حول التعاون الأمني العربي بين دورتي القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة الظهران في السعودية)، والثلاثين (قمة تونس) المقدم من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان.