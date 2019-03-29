تونس: الجولان عربية والقرار الأمريكي باطل ونعمل ضده في المحافل كافة

قال وزير الخارجية التونسي، في كلمته أمام الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية، إن "الجولان عربية محتلة ونؤكد رفضنا للقرار الأمريكي وهو قرار باطل وسنعمل ضده في كافة المحافل".

تونس- سبوتنيك. وأضاف الوزير التونسي، خميس الجهيناوي: "قرار ترامب حول الجولان المحتل يعتبر لاغيا ولا أثر قانونيا له".

© Sputnik . BASSAM ALSAFADI بومبيو: الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان يساعد في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وتابع الجهيناوي: "سنواصل العمل لتطوير أداء الجامعة العربية خدمة للقضايا المشتركة".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.