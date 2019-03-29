أبو الغيط: نتطلع لعقد منتدى التعاون العربي الروسي قريبا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إننا نتطلع لعقد منتدى التعاون العربي الروسي قريبا.

وجاءت تصريحات أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أمام الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية المقرر عقدها في تونس.

© Sputnik . MARIAM KODIRA أبو الغيط: الدول العربية تنتج نصف عدد اللاجئين في العالم

وتابع أبو الغيط: "نتطلع إلى المنتديات التي سنعقدها هذا العام مع أطراف مختلفة، منها المنتدى العربي الروسي، والعربي الياباني، والعربي الأفريقي"، مشيرا إلى أن "هذه المنتديات تساهم في دعم التنسيق السياسي بين الدول العربية والأطراف المختلفة".

وأضاف أبو الغيط ضمن تصريحاته الأخرى، إنه لا يوجد حل سوى الدخول في مفاوضات سياسية في سوريا وغيرها للحفاظ على الدولة الوطنية، داعيا إلى حلول سياسية للصراعات في سوريا وليبيا واليمن، مشيرا إلى أن الخيار العسكري لن يفضي إلى شيء.

وقال أبو الغيط: "لا حل سوى الدخول في مشاورات سياسية في سوريا وغيرها للحفاظ على الدولة الوطنية، والخيار العسكري لن يحسم تلك الصراعات".

وانطلق، اليوم الجمعة، في تونس، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الثلاثين، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

ويتابع الاجتماع تحضير مشروع جدول أعمال القمة مشاريع القرارات التي سترفع للقادة العرب في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، المقرر عقده، يوم 31 مارس/آذار الجاري، ومشروع إعلان تونس الذي سيصدر عن القمة.

ويتضمن برنامج عمل الاجتماع مناقشة بنود جدول أعمال القمة، ومشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين، ومشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة.

كما يتضمن جدول أعمال اجتماع اليوم، استعراض تقرير مختصر حول التعاون الأمني العربي بين دورتي القمة العربية التاسعة والعشرين (قمة الظهران في السعودية)، والثلاثين (قمة تونس) المقدم من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد علي كومان.