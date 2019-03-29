بغداد تتحدث عن موقف عربي موحد رافض لوجود القوات التركية في العراق

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن موقف عربي موحد رافض لوجود القوات التركية على الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن "الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في القمة العربية بتونس بدأ اليوم"، مشيرا إلى "مشاركة وزير الخارجية محمد الحكيم ممثلا للعراق في الاجتماع"، وذلك وفقا لموقع "السومرية نيوز" العراقي.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis العراق سيطلب تحقيقاً دولياً بخصوص القوات التركية

وأوضح الصحاف أن "الوزير دعا، في كلمته خلال الاجتماع، إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية "، مبينا أن "كلمة العرق تضمنت تجديد موقف العراق الداعم لإنهاء أزمة اليمن، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة".

كما شدد الوزير "على سيادة العراق في مركز خطابنا، وموقف عربي موحد رافض لتواجد القوات التركية على أراضينا".

وأضاف أن "الوزير الحكيم أعرب عن رفض العراق لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان"، مؤكدا "رفض العراق، وإدانته لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني".

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى أن "العراق يدعو إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية بما يحقق الأمن، والاستقرار"، مؤكدا أن "العراق يواصل دعمه للسلام، والاستقرار في الصومال الشقيق في إطار الجهود الإقليمية العربية، والأفريقية".