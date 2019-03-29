خبير لبناني: على بيروت التمسك بلبنانية "مزارع شبعا"

قال رياض قهوجي، مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري، إنه كان هناك دائما خلاف حول لبنانية مزارع شبعا.

وتابع قهوجي: "من وجهة نظر الجانب اللبناني، وبحسب الخرائط والوقائع فهي أراضٍ لبنانية، علما بوجود نزاع حدودي بين سوريا ولبنان في الخمسينيات، وكان هناك رفض لترسيم الحدود بين البلدين، مما سمح لسوريا في العقود الأخيرة باحتلال أراضٍ من لبنان، ومن ضمنها كانت مزارع شبعا وقرية الغجر، والتي تتواجد على حدود الجولان المحتل".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس: الجولان عربية والقرار الأمريكي باطل ونعمل ضده في المحافل كافة

وأضاف المحلل السياسي، رياض قهوجي، في اتصال هاتفي لـ"راديو سبوتنيك": "عندما قامت إسرائيل باحتلال هضبة الجولان، عام 67، احتلت من بينها أراضي مزارع شبعا وقرية الغجر ، وبالتالي اعتبرت إسرائيل هذه الأراضي جزءا من الجولان بعد إعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان".

وأضاف قهوجي: "إن هذا الموقف ليس جديدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بل هو موقف قديم، منذ حرب 1967، وقت إعلان إسرائيل بضم الجولان وشبعا لتصبحا جزءا من الأراضي الإسرائيلية، ومع عدم إعلان أمريكا الأراضي التي تتبع السيادة الاسرائيلية تحديدا، فمن المتوقع أن تنضم شبعا للجولان".

وبالحديث عن اعتراف سوريا بلبنانية مزارع شبعا، قال قهوجي: "إن سوريا رفضت تقديم أي وثائق للأمم المتحدة تؤكد كلامها، بالرغم من أن الأمم المتحدة طلبت أكثر من مرة وثائق رسمية تؤكد لبنانية مزارع شبعا، وقالت سوريا وقتها إن هناك احتلالا على هذه المزارع، وعندما يزول الاحتلال ستطالب بترسيم الحدود ليحدد مصير هذه الأراضي، وبالتالي فإن النظام السوري مسئول عن هذه المشكلة أيضا".

وأضاف قهوجي: "إنه يجب على لبنان أن يقوم بالتمسك والتأكيد على سيادته على أراضيه [مزارع شبعا] من خلال تقديم خرائط ووثائق رسمية واعتراضات في المحافل الدولية لتثبت لبنانية هذه الأراضي، ولابد للحكومة اللبنانية أن تصر على موقفها للحفاظ على سيادة لبنان على هذه الأراضي".