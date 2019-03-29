محلل سعودي: المال القطري وراء قرار ألمانيا حظر تصدير الأسلحة للمملكة

قال عبد الله العساف، الكاتب السعودي والمحلل السياسي، إن دوافع ألمانيا من وراء قرارها بحظر تصدير السلاح إلى المملكة، هي دوافع انتخابية وتكمن وراءها أياد خفية وضغوط خارجية على ألمانيا.

وتابع العساف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المال القطري واضح جدا في هذه القضية"، مشيرا إلى أن الدافع الأخلاقي الذي تتحدث عنه ألمانيا ستار يخفي وراءه هذه الدوافع.

© REUTERS / Hannibal Hanschke الحكومة الألمانية تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية 6 أشهر

وأضاف: "السعودية ليست في حاجة لممارسة ضغوط على ألمانيا لا بشكل مباشر ولا من خلال دول أخرى مختلفة مع ألمانيا مثل بريطانيا، لأن الخاسر الوحيد هنا هي ألمانيا التي هي بحاجة إلى تسويق منتجاتها من السلاح إلى السعودية وإلى تشغيل مصانعها وأياديها العاملة".

وتابع: "أمام المملكة خيارات كثيرة وأسواق السلاح الأخرى موجودة مثل روسيا والصين وأوروبا الشرقية وغيرها".

وكانت الحكومة الألمانية قد مددت الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 30 سبتمبر/ أيلول.

وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تعطل طلبيات عسكرية بمليارات الدولارات بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية حيث تشارك المانيا بنسبة في عملية التصنيع.