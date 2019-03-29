محلل سعودي: المال القطري وراء قرار ألمانيا حظر تصدير الأسلحة للمملكة

وتابع العساف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "المال القطري واضح جدا في هذه القضية"، مشيرا إلى أن الدافع الأخلاقي الذي تتحدث عنه ألمانيا ستار يخفي وراءه هذه الدوافع.
وتابع: "أمام المملكة خيارات كثيرة وأسواق السلاح الأخرى موجودة مثل روسيا والصين وأوروبا الشرقية وغيرها".
وكانت الحكومة الألمانية قد مددت الحظر المفروض على صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حتى 30 سبتمبر/ أيلول.
وتقرر فرض الحظر بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في خطوة أثارت انتقاد الحلفاء الأوروبيين إذ أنها تعطل طلبيات عسكرية بمليارات الدولارات بما في ذلك صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه استرليني لبيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية حيث تشارك المانيا بنسبة في عملية التصنيع.
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