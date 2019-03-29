عودة أكثر من 850 لاجئا سوريا إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 856 لاجئا إلى جمهورية سوريا العربية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 254 لاجئا (77 مرأة و130 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 602 شخصا (181 امرأة و307 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.
كما أفاد المركز بأن 92 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.
ووفقا للمركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير 3.5 هكتار من الأراضي السورية من الألغام. وذلك بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.
وقامت مؤسسة "قديروف" الخيرية بتوزيع 15 سلة غذائية على أسر أفراد الاستخبارات العسكرية السورية في مدينة حلب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)