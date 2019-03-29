عودة أكثر من 850 لاجئا سوريا إلى الوطن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الجمعة، بأن أكثر من 850 لاجئا قد عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان والأردن خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 856 لاجئا إلى جمهورية سوريا العربية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 254 لاجئا (77 مرأة و130 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 602 شخصا (181 امرأة و307 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

© Sputnik . Firas al-Ahmad أكثر من 900 لاجئ يعودون إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة

كما أفاد المركز بأن 92 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

ووفقا للمركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير 3.5 هكتار من الأراضي السورية من الألغام. وذلك بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 42 عبوة قابلة للانفجار.

وقامت مؤسسة "قديروف" الخيرية بتوزيع 15 سلة غذائية على أسر أفراد الاستخبارات العسكرية السورية في مدينة حلب.