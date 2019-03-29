خبير: عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ستكون "بصقة في وجه ترامب"

قال أوليغ فومين، الرئيس المشارك للجنة التضامن الروسية مع الشعبين السوري والليبي، إن العالم العربي يمكن أن يقدم رداً لائقًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان؛ إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

قال فومين، خلال اجتماع المائدة المستديرة في مبنى مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية اليوم، بشأن الجولان: "كنت أتمنى أن يقرروا في تونس، عندما تجتمع جامعة الدول العربية الآن، إعادة عضوية سوريا إلى هذه الجامعة. ذلك سيكون بمثابة "بصقة في وجه ترامب".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس: الجولان عربية والقرار الأمريكي باطل ونعمل ضده في المحافل كافة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في واشنطن، على هامش اجتماع "إيباك"، على بيان رئاسي يقر فيه بسيادة إسرائيل على الجولان"، مشيرا إلى أن هذا الإعلان يهدف إلى "حماية أمن إسرائيل من التهديدات".

وأعربت دول عربية وأوروبية وغيرها من دول العالم، عن أسفها لقرار الولايات المتّحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، لافتة إلى أن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.

في وقت سابق أعلن أن الدول مثل لبنان والجزائر والعراق وتونس ومصر والسودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين تدعم فكرة عودة سوريا إلى الجامعة. ومع ذلك، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن استعادة عضوية دمشق الكاملة تتطلب موافقة جميع أعضاء جامعة الدول العربية، و "حتى الأن يوجد من يعترض، والبعض لا يكشف عن موقفه".

علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا في الجامعة منذ بداية الصراع في البلاد في عام 2011. الأعضاء الحاليون في الجامعة هم الجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والأردن والعراق واليمن وقطر وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وفلسطين والسعودية والصومال والسودان وتونس.