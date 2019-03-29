تسجيل
19:18 29 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    علم المغرب

    خبراء يوضحون أسباب الخلاف بين المغرب والسعودية والإمارات

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    اعتبر خبراء أن اختلاف الرؤى بين المغرب وبعض دول الخليج، قد يكون له بعض التداعيات، إلا أنه لا يؤثر على مجمل العلاقات.

    وبحسب أحد الخبراء، فإن المغرب لن يقبل بأي تأثيرات من دول أخرى لتبني مواقف لا تتوافق مع سياسته الخارجية، التي قال إنها سيادية.

    مواقف سيادية

    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
    © REUTERS / Denis Balibouse
    "مواقفنا ليست حسب الطلب"... المغرب يهدد السعودية والإمارات بـ"البحث عن بديل"
    قال سعد بن عمر، مدير مركز القرن للدراسات الاستراتيجية في السعودية، إن النظام السياسي المغربي يتشابه إلى حد كبير ومتفق مع سياسات السعودية والخليج.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن اختلاف الرؤى لا يعني الاختلاف على القواعد الرئيسية، في العلاقات بين المغرب والمملكة العربية السعودية.

    وتابع بن عمر أن بعض وسائل الإعلام حاولت تزوير بعض الحقائق، وتصدير استدعاء السفراء على أنه يشكل أزمة كبيرة في العلاقات، وأنه اتضح بعد ذلك أنه ليس صحيحا.

    وتابع أن العلاقات السعودية المغربية وثيقة، ولن يؤثر عليها أي اختلاف في الرؤى حول القضايا العربية في الدول المختلفة، وأن بعض القضايا التي نختلف فيها الرؤى، هي ليبيا ومدى مشاركة المملكة المغربية في اليمن، إلا أن القضايا الرئيسية تتطابق فيها وجهات النظر.

    قواعد وثوابت

    من ناحيته، قال محمد بودن المحلل السياسي المغربي، إن السياسة المغربية تحكمها جملة من القواعد والثوابت، أكثر من المتغيرات التي تحيط بها.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المغرب له ثقله ومكانته الإقليمية في الاتحاد الأفريقي ورصيده في الوطن العربي، يحكم تواجد المغرب في محيطه، وأنه لا يقبل أن يمارس عليه تأثير واسع، خاصة في ظل حركة الأحداث الإقليمية المتسارعة، وتطور المواقف في الساحة العربية.

    وأشار إلى أن المغرب له خطة وبرنامج عمل يتسم بالاستمرارية، وأن التغييرات التي تحدث في بعض المواقف، إزاء بعض القضايا يجب أن تتخذ بعد التشاور، لا بناء على رغبة طرف وحيد، خاصة أن المغرب يعتبر أن السياسة الخارجية سيادية، لا يجوز التأثير عليها لتبني موقف لصالح رغبة طرف أخر.

    علاقات وثيقة وتاريخية

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
    © AP Photo / Manish Swarup
    العاهل الأردني يصل إلى المغرب بزيارة رسمية
     وشدد بودن على أن العلاقات بين الجانبين تتسم بالقوة والعمق، وأن المواقف واختلاف الرؤى بشأن بعض القضايا لا تؤثر على العلاقات الثنائية، إلا أن المغرب يؤكد على مواقفه وسيادته، وأنه لن يتحمل نتائج بعض المواقف التي لم يتوافق عليها.

    في وقت سابق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وأن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.

    وأكد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، مساء أمس الخميس، بالدار البيضاء، إنه "من منطلق المملكة المغربية، فإن العلاقات مع دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي علاقات تاريخية عميقة، وهناك دائما الرغبة في الحفاظ عليها، من طرف المغرب"، وذلك وفقا لصحيفة "هسبريس" الإلكترونية المغربية.

    انظر أيضا:

    "مواقفنا ليست حسب الطلب"... المغرب يهدد السعودية والإمارات بـ"البحث عن بديل"
    العاهل الأردني يصل إلى المغرب بزيارة رسمية
    بينهم 2 في النشرة الدولية الحمراء... المغرب يعلن توقيف 5 إسرائيلين
    الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بملك المغرب
    سر منع وفد إيراني من الدخول إلى المغرب (فيديو)
    تلاسن بين لبنان والسعودية في المغرب
    الكلمات الدلالية:
    المغرب, الأردن, اليمن اليوم, الاستخبارات السعودية, السعودية, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك