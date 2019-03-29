3 قرارات عاجلة من الملك سلمان من قلب قصر قرطاج في تونس

وأزاحا الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة في القيروان؛ ومشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور؛ ووضعا حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجامعي في القيروان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

بعد ذلك، شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مأدبة الغداء التي أقامها تكريما له الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

وحضر مأدبة الغداء، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، أمس الخميس، الذي يزور تونس أيام 28 و29 و30 على رأس وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة، وكان في استقباله، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المطار الرئاسي.