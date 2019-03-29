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    أعلام إسرائيلية على خلفية مسجد قبة الصخرة، القدس 5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة: "الشعب يريد تحرير فلسطين" (فيديو)

    © AFP 2019 / THOMAS COEX
    العالم العربي
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    شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة حاشدة بالعاصمة عمان؛ نصرة للقدس والمسجد الأقصى، حيث انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة وصولا لساحة النخيل، التي تبعد نحو كيلومتر عن المسجد.

    وتأتي المسيرة بدعوة من الحركة الإسلامية وفعاليات شعبية ووطنية أخرى.

    وهتف المشاركون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"من الأردن لغزة اهتزي يا أرض اهتزي"، و"شعب الأردن وفلسطين إيد واحدة متفقين"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

    كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "عمان والقدس توأمان لا ينفصلان"، و"الأقصى يناديكم يستصرخ ضمائركم"، و"الأرض لنا والقدس لنا".

    وفي كلمة له على هامش مشاركته في المسيرة، قال المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" عبد الحميد الذنيبات: "بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبارها عاصمة العدو، وقرار (إدارة دونالد ترامب) ضم الجولان للسيادة الصهيونية وتدمير غزة، ونحن على أبواب قمة عربية، فإن أقل الواجب يقتضي أن يتخذ القادة قرارا بوقف التطبيع بكل أشكاله وسحب السفراء ووقف ما يسمى بعملية السلام".

    وثمن القيادي الإخواني الأردني موقف بلاده الرسمي من القدس والأقصى، وتأكيد رفض كل ما يتعلق بصفقة القرن والتوطين والوطن البديل.

    وصفقة القرن هو مسمى أطلق لما يقال إنه مقترح وضعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تهدف هذه الصفقة لتوطين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حق اللجوء، بحسب تقارير.

    واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.

    فيما نقلت الولايات المتحدة سفارتها رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في مايو/أيار الماضي، ونتج عن ذلك تنديد دولي كبير بالخطوة الأمريكية، وقطع القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار صفقة القرن, صفقة القرن, مسيرات, الحكومة الأردنية, دونالد ترامب, فلسطين, الأردن
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