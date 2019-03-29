وزير الخارجية الفرنسي يشيد بحضارية المظاهرات في الجزائر

عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، عن انبهاره "بحضارية" المظاهرات في الجزائر، في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر، نهار اليوم، مظاهرات ضد رموز السلطة والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

باريس — سبوتنيك. وقال لودريان في مقابلة مع قناة "فرانس24" "أنا منبهر بعزة وفخر الشعب الجزائري، الجزائريون عاشوا حقبة صعبة في الماضي، لكن اليوم نحن نشهد مظاهرات حضارية ملحوظة وعلى الجزائر أن تكون سيدة مصيرها".

وشدد لودريان على ضرورة أن تتم العملية الانتقالية وفق أفضل الظروف، وختم قائلا "لدي ثقة كاملة بالشعب الجزائري لكي يتخطى الصعوبات عبر هذه المرحلة الجديدة من مصيره".

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وخرج المتظاهرون اليوم بمسيرات في العاصمة الجزائرية للجمعة السادسة على التوالي حاملين لافتات ومرددين هتافات للمطالبة باستقالة بوتفليقة بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط، موجة احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، وفي 11 مارس تراجع بوتفليقة عن الترشح لولاية رئاسية خامسة.