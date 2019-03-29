"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العشرات من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بهجوم في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على "تويتر"، بأن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني غرب مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة.

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تعلن السيطرة على 100 موقع عسكري ومساحات واسعة في الضالع

ووفقاً للمركز، أسفرت العملية الهجومية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش اليمني، وإعطاب آلية محملة بالعسكريين إثر استهدافها بقذيفة.

وتمكنت القوات الحكومية أمس الخميس، من السيطرة على أكثر من 8 قرى في مديرية عبس شمال غربي حجة، بعملية عسكرية واسعة استهدفت جماعة أنصار الله، حسب مصدر عسكري لـ "سبوتنيك".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.