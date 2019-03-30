تسجيل
09:06 30 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ساعة الأرض

    مبادرة "ساعة الأرض"... تحييها بعض الدول العربية دون قصد بسبب عدم وجود الكهرباء

    © Sputnik . Anton Denisov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يجري الحدث العالمي "ساعة الأرض" في السبت الأخير من شهر آذار/ مارس في الساعة 8:30 مساء.

    يعبر مفهوم "ساعة الأرض" عن الحملة العالميّة التي تقام عن طريق اجتماع ملايين الأشخاص عبر العالم للحث على اتخاذ إجراءات أكبر بشأن تغير المناخ، حيث يقوم عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم بتنظيم الأحداث، وإطفاء الضوء في المنازل، والمجتمعات، والمدن لإظهار اهتمامهم بمستقبل الأرض.

    ساعة الأرض-2017 في الساحة الحمراء، موسكو
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    "ساعة الأرض" حول العالم
    14
    وجاءت فكرة "ساعة الأرض" من المظاهرة التي قام بها 2.2 مليون شخص من سكان مدينة سيدني في أستراليا في 31 آذار عام 2007، حيث أغلق 2100 مشروع تجاري أضويتهم، والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة.

    أما في عالمنا العربي فمن دون قصد تلتزم بعض الدول العربية بهذه المبادرة، حيث أنه وبعد الحرب الدائرة منذ 8 سنوات تعاني سوريا من نقص الفيول والوقود الذي يولد الكهرباء، حيث تطبق وزارة الكهرباء حاليا تقنينا كهربائيا في المدن كدمشق 3 ساعات قطع مقابل 3 ساعات وصل، أما في الريف فهو 4 ساعات قطع مقابل ساعتين وصل.

    من جانبها، أكدت مصادر أهلية لـ موقع "بزنس 2 بزنس" من عدة أرياف وضواحي سوريا أن الكهرباء تنقطع عشرات المرات خلال ساعتي التغذية، مشيرة إلى أن المدة الفعلية للتغذية قد لا تتجاوز 4 أو 5 ساعات من أصل 24 ساعة.

    محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
    © Sputnik . Mikhail Voskresensky
    خطة إيرانية لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الكهرباء في العراق
    أما في جارتها لبنان فتعيش العاصمة بيروت، ومعها معظم المناطق اللبنانية في شبه عتمة شاملة، بسبب توقف معملي دير عمار في الشمال والزهراني في الجنوب، بشكل كامل أو جزئي، ما أدى إلى تقنين قاس تجاوز الـ12 ساعة تغذية في اليوم، عزت مؤسسة كهرباء لبنان سببه إلى سوء الأحوال الجوية الذي منع بواخر "الفيول اويل" من تفريغ حمولتها إلى المعملين المذكورين، على رغم توقيع وزير المال علي حسن خليل للاعتمادات المالية المطلوبة للمؤسسة منذ يومين. كما نقل موقع "مدينتي".

    وبحسب المعلومات، من المحتمل أن تصل ساعات التقنين إلى عشر ساعات في حال توقف معمل الزهراني كليا مساء اليوم، وقد يمتد إلى بداية الأسبوع المقبل.

    أما في العراق فقد أكد الخبير في وزارة الكهرباء العراقية صهيب الراوي، أن "مشكلة الطاقة الكهربائية في العراق ليست وليدة اليوم، فالبلاد تعاني من نقص حاد منذ عام 1990". وفقا لموقع "الخليج أونلاين"

    وأضاف أن "المشكلة تفاقمت بعد عام 2003؛ بسبب تهالك محطات التوليد القديمة، وما زاد من تفاقمها حصول عمليات التخريب خلال السنوات الماضية، التي طالت محطات التوليد والأسلاك الناقلة للطاقة، لتزداد على أثر ذلك ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين".

    مدينة عدن في اليمن
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    الإمارات تقدم محطة كهرباء إلى مدينة عدن اليمنية
    ونتيجة للأحمال الزائدة، بحسب ما يصرح به مختصون في وزارة الكهرباء العراقية، تزداد ساعات انقطاع الكهرباء في فصل الصيف لتصل في بعض الأيام إلى 20 ساعة في اليوم.

    وكان للصراع المستعر في اليمن منذ أوائل 2015 تأثيرا مدمرا على البنية التحتية. فصنعاء أكبر مدن اليمن التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة تعيش بالكامل دون شبكة كهرباء. وفي واقع الأمر، كانت ست مدن من كل 10 مدن تم مسحها في منتصف 2017 من قبل البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من تقرير تقييم الأضرار والاحتياجات في اليمن، لا يمكنها الحصول على الكهرباء العامة، بينما في المدن الأربع الباقية لا يتوفر التيار الكهربي إلا بضع ساعات يوميا.

    انظر أيضا:

    "ساعة الأرض" تبدأ بالوقوف دقيقة صمت في موسكو وسان بطرسبرغ
    الكلمات الدلالية:
    انقطاع الكهرباء, الكهرباء, ساعة الأرض, اليمن, لبنان, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك