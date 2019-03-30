الجيش اليمني يستعيد مواقع في تعز بعد ساعات من سيطرة "أنصار الله"

القاهرة — سبوتنيك. وقال اللواء 35 مدرع على صفحته في "فيسبوك"، إن قواته "تمكنت من التصدي لأكثر من 7 هجمات عنيفة شنتها مليشيا الحوثي على مواقع في جبهة الاقروض جنوب شرقي تعز".
وأكد "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين خلال المواجهات، حيث سحبوا أكثر من 8 جثث لعناصرهم، فيما قُتل أحد أفراد اللواء".
وأشار إلى "استقدام الحوثيين حشوداً وتعزيزات كبيرة، بينها عربات شلكا ومدافع فولكان، وعربات بي إم بي".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
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