الجيش اليمني يستعيد مواقع في تعز بعد ساعات من سيطرة "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، يوم الجمعة، استعادة مواقع من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال اللواء 35 مدرع على صفحته في "فيسبوك"، إن قواته "تمكنت من التصدي لأكثر من 7 هجمات عنيفة شنتها مليشيا الحوثي على مواقع في جبهة الاقروض جنوب شرقي تعز".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais وسط تحليق مكثف... التحالف يستهدف محافظتي حجة وصعدة بـ 14 غارة

وأضاف أن "مقاتلي اللواء استعادوا السيطرة على مواقع الهوبين والشقاق ومدرسة الخلل التي تسلل اليها الحوثيون، الخميس الماضي، في حين لاتزال الاشتباكات دائرة حول قمة جبل الرضعة".

وأكد "سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين خلال المواجهات، حيث سحبوا أكثر من 8 جثث لعناصرهم، فيما قُتل أحد أفراد اللواء".

وأشار إلى "استقدام الحوثيين حشوداً وتعزيزات كبيرة، بينها عربات شلكا ومدافع فولكان، وعربات بي إم بي".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.