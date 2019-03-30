العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية على سكان ريف دمشق

أعلن مركز المصالحة الروسي، اليوم السبت، أن العسكريين الروس وزعوا مواد غذائية على سكان الميدان في محافظة ريف دمشق.

© Sputnik . Nour Molhem العسكريون الروس يوزعون مساعدات إنسانية في بلدة كفر بطنا السورية

موسكو — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم المركز الكسندر ماكارينكو للصحفيين: "خلال الحرب، تعرضت البنية التحتية للمدينة لأضرار جسيم، ولم تكن هناك مراكز طبية، ودمرت العديد من المباني. لذلك، قررت إدارة المركز تقديم المساعدة الإنسانية".

ويقوم المركز بتقديم المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وفد نفيذ أكثر من 1750 عملية إنسانية، وبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم إيصالها إلى المدن والقرى السورية وتوزيعها علي السكان المحليين أكثر من 2.5 ألف طن. وتم كذلك تقديم المساعدات والإسعافات الطبية إلى أكثر من 71 ألف مواطن سوري.