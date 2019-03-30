"أنصار الله" تعلن تحقيقها تقدما جديدا في الضالع

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، سيطرتها على مواقع جديدة تابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن الجماعة والقوات الموالية لها سيطرت على مواقع جديدة من عدة مسارات في الجهة الغربية والشرقية في مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع.

وأضافت أن عدداً كبيراً من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجيش خلال تقدم الجماعة، وتم إعطاب دبابتين تابعتين له بصاروخين موجهين وآلية أخرى بقذيفة.

© AFP 2019 / Mohammed Huwais وسط تحليق مكثف... التحالف يستهدف محافظتي حجة وصعدة بـ 14 غارة

وذكرت أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة اغتنموا دبابتين وعربة بي تي آر وآليتين وأسلحة متوسطة وثقيلة للجيش اليمني.

واستعادت جماعة أنصار الله، أمس الأول الخميس، 100 موقع عسكري في الضالع بينها جبل ناصة الاستراتيجي، ومساحة 100 كيلو متر مربع في المحافظة، من قبضة الجيش اليمني، خلال عملية وُصفت بالـ"نوعية" استمرت 5 أيام، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 250 من القوات الحكومية، وفقاً لبيان للقوات المسلحة في صنعاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.