مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية عند الحدود مع غزة

وقالت الوزارة: "المواطن محمد جهاد سعد 20 عاما، استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس، وتم نقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة".
كما أكدت الوزارة فتحها جميع أقسام الطوارئ في القطاع استعدادا لـ"يوم الأرض" والتظاهرة المليونية المرتقبة على حدود القطاع.
*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية||*— د.أشرف القدرة (@press221) March 30, 2019
*(تعديل لاسم عائلة الشهيد)*
🚨استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عام جراء اصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.
جدير بالذكر أن 11 فلسطينيا أصيبوا مساء أمس الجمعه، بجراح على طول الحدود الشرقية شرق رفح خلال فعاليات "الإرباك الليلي".
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