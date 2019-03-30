مقتل فلسطيني بنيران إسرائيلية عند الحدود مع غزة

قتل شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، بنيران القوات الإسرائيلية خلال تظاهرة عند الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

© AFP 2019 / Mahmud Hams استباقا للمظاهرة المليونية... توقعات إسرائيلية بتدهور الوضع في غزة

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة ، بمقتل شاب أصيب بشظايا في الرأس نتيجة قصف إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وقالت الوزارة: "المواطن محمد جهاد سعد 20 عاما، استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس، وتم نقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة".

كما أكدت الوزارة فتحها جميع أقسام الطوارئ في القطاع استعدادا لـ"يوم الأرض" والتظاهرة المليونية المرتقبة على حدود القطاع.

*🇵🇸وزارة الصحة الفلسطينية||*

*(تعديل لاسم عائلة الشهيد)*

🚨استشهاد المواطن محمد جهاد جودت سعد 20 عام جراء اصابته بشظايا بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة. — د.أشرف القدرة (@press221) March 30, 2019

جدير بالذكر أن 11 فلسطينيا أصيبوا مساء أمس الجمعه، بجراح على طول الحدود الشرقية شرق رفح خلال فعاليات "الإرباك الليلي".