قطر تمنح "دول المقاطعة" الخليجية مهلة بعد قرار مفاجئ

وافقت خمسة منتخبات على المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24)، المقررة إقامتها في قطر، أواخر العام الجاري.

وأعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي، وصول خمس موافقات رسمية من اتحادات الكويت وسلطنة عمان والعراق واليمن، إضافة إلى قطر البلد المنظم، وذلك وفقا لصحيفة " الشرق " القطرية.

وقال أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم، جاسم الرميحي، إن الاتحاد اتبع اللوائح بإرسال الدعوات الرسمية إلى جميع الاتحادات الخليجية الثمانية قبل انطلاق البطولة بعام كامل، لافتا إلى وصول 5 موافقات في المواعيد المحددة.

وأوضح أن هذا العدد يعد قانونيا لإقامة بطولة "خليجي 24" في موعدها، ولكن بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات الخمسة، وليس بنظام المجموعات الذي كان معمولا به في حال مشاركة 8 منتخبات.

وأشار إلى أن اتحادات الإمارات والسعودية والبحرين لم ترد على خطاب الاتحاد الخليجي، مشددا على أن باب المشاركة مفتوح حتى موعد إجراء القرعة، أي قبل انطلاق البطولة بثلاثة أشهر.

وحول الموعد المحدد للبطولة، كشف الرميحي، أن هناك عرفا بإقامة كأس الخليج ما بين أواخر ديسمبر/ كانون الأول، وأوائل يناير/ كانون الثاني، موضحا أنه لم يحدد أي موعد رسمي حتى الآن لكونه يتطلب تنسيقا بين لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي والبلد المنظم والمنتخبات المشاركة.

ولفت المسؤول الخليجي إلى أنه تم توقيع عقد تنظيم "خليجي 24" رسميا بين الاتحاد الخليجي ونظيره القطري، ومن ثم يكون الأخير — بصفته البلد المنظم — مسؤولا عن جميع التحضيرات الإدارية واللوجيستية المرتبطة بالدورة منذ لحظة تسلمه لعلم البطولة.

وكان مقررا أن تستضيف قطر "خليجي 23"، قبل أن تتنازل عن حقها في الاستضافة وتوافق على نقل البطولة الخليجية إلى الكويت بعد تشاور بين قيادتي البلدين، إثر قرار الفيفا، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، رفع الإيقاف الدولي الذي كان مفروضا على الكرة الكويتية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

تجدر الإشارة إلى أن "كأس الخليج" تقام مرة كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين، وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عمان والإمارات باللقب في مناسبتين.

وتشهد منطقة الخليج، أزمة "غير مسبوقة"، بعد مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر، في يونيو/حزيران 2017، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أن حصار يهدف إلى زعزعة أمنها واستهداف سيادتها.