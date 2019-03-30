استباقا للمظاهرة المليونية... هل تقبل حماس العرض الإسرائيلي

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" (باللغة العربية)، صباح اليوم، السبت، على لسان هذه المصادر أنه إذا ما انتهت هذه المسيرات بهدوء، وفي حال استمرت التهدئة بما في ذلك وقف إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الناسفة والحارقة وتوقف نشاطات الإرباك الليلي، فإن إسرائيل على استعداد لمنح الفلسطينيين تسهيلات في عدة مجالات.
وفي السياق نفسه، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية موقعا عسكريا تابعا لحماس شمال قطاع غزة. وأوضح الناطق بلسان الجيش أن القصف جاء ردا على إلقاء عبوات ناسفة، مساء أمس، صوب السياج الأمني المحيط بالقطاع.
وتسببت هذه العبوات المقدر عددها بالمئات في إحداث دوي انفجارات قوية سمع في المنطقة الواقعة من نتيفوت الى أشدود.
ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قد دعت إلى خروج مظاهرة مليونية بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، اليوم، السبت، للاحتفال بمرور عام كامل على انطلاق "مسيرات العودة"، التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي، وهو اليوم الموافق للاحتفال الفلسطيني بـ"يوم الأرض".
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