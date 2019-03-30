حقيقة بيع ممتلكات ملك سعودي في مزاد علني (فيديو+ صور)

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تزعم بيع مقتنيات تعود للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز في مزاد علني بقصره في مدينة الطائف.

ودحض مصدر مسؤول بمؤسسة الأميرة "العنود" الخيرية، ما تم تداوله من فيديوهات بشأن بيع مقتنيات الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز في مزاد علني بقصره في مدينة الطائف. واصفا تلك المزاعم بأنها "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا". وفقا لصحيفة "عكاظ".

تمكن #رجال_الأمن بالطائف من القبض على مدعية بيع مقتنيات الملك فهد رحمة الله، حيث قامت بتصوير مقطع فيديو ونشرة، وذكر مصدر عدم صحة الخبر المتداول عن بيع المقتنيات في المزاد جملة وتفصيلا. pic.twitter.com/GjhMxHx9yb — السعودية اليوم (@alsaudi_today) March 28, 2019

وأضافت الصحيفة عن المصدر، أن رجال الأمن في مركز السلامة بمدينة الطائف، نجحوا في القبض على امرأة متهمة بالتصوير والتعليق ونشر مقاطع متداولة حول قصر الملك فهد.

بيع مقتنيات قصر الملك فهد ~ غفر الله له

في قروى اليوم

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لكل شيء إذا ما تم نقصان

فلا يُغر بطيب العيش إنسان

*•* pic.twitter.com/kHR39EzUZP — عبدالعزيز بن خليفة العطيّة (@5jx3CHj2rRC1JjT) March 29, 2019

وشدد المصدر، أن "كل من سيثبت عليه لاحقا جرم انتهاك حرمات المنزل القديم للأميرة العنود بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود بحي الخالدية في الطائف والتعدي عليه، سيكون تحت طائلة المساءلة الشرعية والنظامية".

بيان رسمي pic.twitter.com/BcEIS6zrrz — مؤسسة العنود الخيرية (@AlanoodOrg) March 28, 2019

كما حذر المصدر من تداول المقاطع المتعلقة بأخبار مشابهة، داعيا إلى ضرورة التحري في مثل هذه الأمور.

بيع مقتنيات الملك فهد ال سعود فى القصر pic.twitter.com/NNlSKNsm4i — الحياة حلوة (@1dgVpD1uoA8JEFc) March 27, 2019

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة شهدت انتشار مقاطع فيديو تفيد بأن مزادا علنيا سيجري على مقتنيات تخص قصر الملك فهد بمدينة الطائف غربي البلاد.