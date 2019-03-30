ليبرمان: السنوار أسس لنا مدرسة نتعلم فيها ونخشى من حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إن قائد حماس في غزة، يحيى السنوار، فتح لنا مدرسة خلال العام الماضي، وجميع القادة من المستويين الأمني والسياسي في إسرائيل يتعلّمون فيها، إنه إنسان بارع وخارق الذكاء.

وجاءت تصريحات ليبرمان خلال مؤتمر عقد مساء أول أمس، في تل أبيب، وذلك بحسب وكالة "سما".

© AP Photo / Adel Hana صحيفة عبرية: السنوار هو من أسقط حكومة نتنياهو

وأضاف ليبرمان إن الوضع الذي تحدّد فيه حماس متى تفتح النار ومتى تنتهي فيه أمر غير مقبول، موضحا: علينا أن نتخذ قرارا شجاعا بالانسحاب التّام والكامل من غزة، وهذا كيان إرهابيّ لجميع النوايا والأغراض، إذا لم نفعل ذلك كخطوة إستراتيجية ذات جداول زمنية ملزمة، فسنستمر لفترة طويلة جدًا.

وأجرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، الجمعة، حوارا مع ليبرمان، جاء فيه أن حركة حماس "منظمة إرهابية"، وبأن الجيش الإسرائيلي خضع لـ"الإرهاب الحمساوي" أو الفلسطيني، مدعيا أن جيش بلاده الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بات يخشى من حركة حماس.

ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قد دعت إلى خروج مظاهرة مليونية بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، اليوم، السبت، للاحتفال بمرور عام كامل على انطلاق "مسيرات العودة"، التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي، وهو اليوم الموافق للاحتفال الفلسطيني بـ"يوم الأرض".