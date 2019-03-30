ليبرمان: السنوار أسس لنا مدرسة نتعلم فيها ونخشى من حماس

وجاءت تصريحات ليبرمان خلال مؤتمر عقد مساء أول أمس، في تل أبيب، وذلك بحسب وكالة "سما".
وأجرت القناة العبرية الثانية، مساء أمس، الجمعة، حوارا مع ليبرمان، جاء فيه أن حركة حماس "منظمة إرهابية"، وبأن الجيش الإسرائيلي خضع لـ"الإرهاب الحمساوي" أو الفلسطيني، مدعيا أن جيش بلاده الأكبر في منطقة الشرق الأوسط بات يخشى من حركة حماس.
ويشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قد دعت إلى خروج مظاهرة مليونية بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، اليوم، السبت، للاحتفال بمرور عام كامل على انطلاق "مسيرات العودة"، التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي، وهو اليوم الموافق للاحتفال الفلسطيني بـ"يوم الأرض".
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