4 مقاطع تظهر قصف قوات التحالف لمواقع الحوثيين (فيديو)

ونشرت قوات التحالف، مقاطع فيديو تظهر عمليات استهداف نوعية لعناصر من الحوثيين.
🎥 تحالف دعم الشرعية في اليمن وعمليات استهداف نوعية ودقيقة لـ عناصر ميلشيا الحوثي.— صحيفة مكة (@makkahnp) March 30, 2019
1⃣ pic.twitter.com/if6ULNzR7h
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
🎥2️⃣ pic.twitter.com/dMnYdMZDZR— صحيفة مكة (@makkahnp) March 30, 2019
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
🎥3️⃣ pic.twitter.com/mUTxyggBmS— صحيفة مكة (@makkahnp) March 30, 2019
🎥5️⃣ pic.twitter.com/e2D4zm6J9G
— صحيفة مكة (@makkahnp) March 30, 2019
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