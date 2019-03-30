4 مقاطع تظهر قصف قوات التحالف لمواقع الحوثيين (فيديو)

نفذت قوات التحالف في اليمن، ضربات جوية ضد أهداف تابعة لأنصار الله، وكان من بين الأهداف كهف يتحصن به الحوثيين.

ونشرت قوات التحالف، مقاطع فيديو تظهر عمليات استهداف نوعية لعناصر من الحوثيين.

🎥 تحالف دعم الشرعية في اليمن وعمليات استهداف نوعية ودقيقة لـ عناصر ميلشيا الحوثي.

1⃣ pic.twitter.com/if6ULNzR7h — صحيفة مكة (@makkahnp) March 30, 2019

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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