أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة العربية بتونس

يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في تونس.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "يترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكدا أن أمير قطر يرافقه وفد رسمي".

سمو أمير البلاد المفدى يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة.#قنا pic.twitter.com/8nbqUqtxpC — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 30, 2019

​وتنطلق يوم غد الأحد في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.