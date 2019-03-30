الكشف عن سلاح إسرائيلي جديد

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء أمس، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي دشن سلاحا جديدا خلال الفترة الماضية، ويتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي.

© AFP 2019 / Mahmud Hams استباقا للمظاهرة المليونية... توقعات إسرائيلية بتدهور الوضع في غزة

وأفادت القناة العبرية أنه في أعقاب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وجه الجيش الإسرائيلي الأوامر بفتح جبهة عسكرية أمنية جديدة، ممثلة في تدشين وسائل تواصل اجتماعية جديدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوردت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق حملة إعلامية جديدة تحت عنوان "stophamas#"، وهدفها يقضي تعريف المجتمع الدولي العمليات العسكرية التي تدعى القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنها تهدد إسرائيل، خاصة العمليات التي قامت بها الحركة الفلسطينية خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة العبرية أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يقوم بهذه المهمة باللغة العربية، والغرض من حملته الإعلامية باللغة العربية التعريف بأن العمليات التي تقوم بها حركة حماس لا طائل منها، ومحاولة الحد منها.

يشار إلى أن أدرعي ومعه صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، على "تويتر"، تقوم بالمهمة نفسها.