مقاتلات تركية تقصف معسكرات لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

قصفت مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي، اليوم السبت، معسكرات تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقال وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم السبت، إن "المقاتلات أغارت على أهداف تابعة لقياديي منظمة "بي كا كا" الإرهابية وعددا من عناصرها، في إطار عملية أسمتها "المخلب"."، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

© AFP 2019 / الداخلية التركية: أنقرة وطهران تتفقان على مواصلة العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني

وأشار البيان، إلى أن "المقاتلات قصفت في ساعات الصباح مقرات قيادة وملاجئ ومخابئ لقادة المنظمة في جبل قنديل، شمالي العراق"، مضيفا أن "القصف استهدف أيضا مجموعة من الإرهابيين تم رصدها وهي تستعد لتنفيذ هجمات على وحدات تركيا حدودية في منطقتي هاكورك وأفاشين باسيان بشمال العراق".

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت، في 6 مارس/ آذار، أنها ستنفذ عمليات أمنية مشتركة مع إيران ضد عناصر حزب "العمال الكردستاني". وقال وزير الداخلية التركي "هناك أقل من 700 إرهابي من "بي كا كا" داخل تركيا في الوقت الحالي".

فيما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده نفذت عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد "حزب العمال الكردستاني" على الحدود، وهي العملية التي نفت إيران مشاركتها فيها سابقا. وقال أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "7 التركية" إننا "بحثنا مع إيران تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني وبعد هذه المباحثات تم تنفيذ عملية مشتركة هذه الليلة والعمليات المشتركة مع إيران ستستمر".