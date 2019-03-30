تونس: "الرئيس المصري يغيب عن القمة لأسباب تخصه وبعيدة عن مسؤوليتنا"

قال نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي، إن اعتذار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم حضور القمة العربية بتونس، يعود لظروف خارجة عن تونس.

وأضاف نور الدين بن تيشة في تصريح لإذاعة محلية، صباح السبت، أن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH تونس بين مخالفة القانون الدولي واعتقال رئيس عربي

وأشار المسؤول التونسي إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

وكان تقارير إعلامية أفادات بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة العربية الثلاثين والتي ستعقد على مستوى القادة، الأحد المقبل.

ونقل موقع "إرم" الإماراتي عن مصدر لم يسمه في الرئاسة التونسية قوله إن أسباب غياب السيسي عن القمة تعود لـ"ظروف أمنية خاصة في القاهرة".

وسيمثل مصر في اجتماع القمة العربية وزير الخارجية سامح شكري.

وتنطلق، الأحد المقبل، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.