"أنصار الله" تعلن سيطرتها على موقعين عسكريين في نجران

أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، اليوم السبت، أنها سيطرت على موقعين كانت تتمركز فيهما قوات يمنية بقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

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وقالت قناة " المسيرة "، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "مقاتلي الجماعة نفذوا هجوما على تجمعات للجيش اليمني في رشاحة بنجران"، مضيفة أن "الهجوم أسفر عن سيطرة الجماعة على موقعين ومقتل وإصابة عدد من الجيش اليمني".

إلى ذلك، وبحسب المسيرة، قصفت "الجماعة تجمعات للجيش اليمني في معسكر عاكفة في نجران، أوقع قتلى وجرحى في صفوفه بصاروخ محلي الصنع من نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات".

وعلى صعيد المستجدات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، شنت "أنصار الله" هجوما على مواقع للقوات الحكومية في جبهة حمير بمديرية مقبنة غرب تعز، ألحق خسائر في صفوف العسكريين اليمنيين.

ويقوم التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، بعمليات جوية وبرية وبحرية لمساندة القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.



