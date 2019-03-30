المبعوث الأممي: اتفاق الحديدة لا يزال ساريا

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، إن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة لا يزال ساريا، مؤكدا تراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50%.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن المبعوث الأممي قوله "لقد أفادت التقارير التي وردت إلينا بتراجع أعداد الضحايا في صفوف المدنيين بواقع 50%، منذ بداية تفعيل قرار وقف إطلاق النار منذ نحو ثلاثة أشهر".

© Sputnik . Muhammed Hemeda الحكومة اليمنية تعلن موافقتها على خطة إعادة الانتشار في الحديدة

وأضاف "ذلك في حد ذاته يعد تغييرا كبيرا يصب في صالح سكان الحديدة ، لكن طموحنا أبعد من ذلك".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن الجانبين يعقدان لقاءات يومية للوصول إلى اتفاق نهائي، بشأن تفاصيل أول عملية إعادة انتشار للقوات في ميناء الحديدة، وفي ميناءين صغيرين آخرين، وستعقب ذلك مرحلة ثانية يجري فيها سحب الأسلحة الثقيلة والقوات البرية من المدينة.

وتابع "في حال نجاح المرحلة الأولى، فإن مرحلة نزع السلاح التالية ستكون أسهل بكثير، صحيح أنها تسير ببطء، لكن لا يجب أن يصدمنا ذلك".

وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" قد وقعتا أواخر العام الماضي في السويد اتفاقا يقضي بإعادة انتشار القوات في الحديدة ووقف إطلاق النار في تعز وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، كمرحلة أولى للمشاورات لتعزيز الثقة بين الأطراف وبعد ذلك تأتي مشاورات الحل الشامل والتي من المفترض أن تتطرق إلى الحل السياسي والعسكري في اليمن، والتي من المزمع أن تشمل جميع الأطراف بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الجنوبية الأخرى.