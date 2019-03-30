"حماس" تنشر 8000 عنصر أمني في غزة مع انطلاق "مليونية العودة"

نشرت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، اليوم السبت، 8000 من عناصرها في قطاع غزة بالتزامن مع انطلاق مسيرة "مليونية العودة" من الميادين كافة صوب السياج الحدودي الفاصل.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، في بيان، "نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني 8000 عنصر من كافة الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في محافظات قطاع غزة في إطار مساندتها لجماهير شعبنا في إحياء فعاليات مليونية الأرض والعودة".

وأضاف البزم "رسالتنا في هذا اليوم نحن مع أهلنا وشعبنا سند وعون لهم حتى نحقق أهدافنا في كسر الحصار والعودة".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل مخيم العودة في منطقة ملكة شرق مدينة #غزة للمشاركة في مسيرة مليونية "العودة والارض"، قبل قليل. pic.twitter.com/Qdpu5x9QCy — وكالة الرأي (@alrayps) March 30, 2019

​وانطلقت اليوم في غزة مسيرة بعنوان مليونية العودة من أنحاء غزة كافة، صوب الحدود إحياء لذكرى يوم الأرض.

ويحيي الشعب الفلسطيني في الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض عبر فعاليات وتظاهرات. وتعود أحداث "يوم الأرض" إلى العام 1976 حينما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين.

وعم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات ردا على السياسات "الاسرائيلية" بصفة جماعية وطنية فلسطينية.