رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تقوم بشكل ممنهج بتهويد القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف بتشكيل الحكومة، محمد اشتية، إن استراتيجية الحكومة ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن أراضيه وموارده والتصدي للتوسع الاستعماري الاستيطاني.

رام الله- سبوتنيك. وذكر اشتية، في بيان أصدره اليوم السبت مناسبة ذكرى يوم الأرض، "تسعى حكومة الاحتلال للسيطرة على أوسع منطقة جغرافية بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين لكن ذلك سيقابله تمسك فلسطيني أكبر بالأرض وتوفير كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراضهم والتصدي للهجمة الاستيطانية المستمرة".

وأشار أشتية إلى أن عددا المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية عام 2017 في الضفة الغربية وصل إلى 435 موقعا منها 150 مستعمرة و116 بؤرة استيطانية.

وأضاف رئيس الوزراء المكلف "إسرائيل تقوم بشكل مكثف وممنهج بتهويد مدينة القدس وقامت مؤخرا بإصدار أوامر ترحيل لـ12 تجمعا بدويا شرقي القدس وترخيص آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".

وشدد اشتية على وحدة مصير الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية والاستيطانية.

ويحيي الشعب الفلسطيني في الثلاثين من مارس/ آذار من كل عام ذكرى يوم الأرض عبر فعاليات وتظاهرات. وتعود أحداث "يوم الأرض" إلى العام 1976 حينما قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة مساحات كبيرة من أراضي الفلسطينيين.

وعم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات ردا على السياسات "الاسرائيلية" بصفة جماعية وطنية فلسطينية.