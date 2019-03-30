تسجيل
14:21 30 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الجيش الليبي

    خبراء: دخول الجيش الليبي لـ"عاصمة الجبل" يعجل بالسيطرة على طرابلس

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    نشرت غرفة الإعلام الحربي للجيش الليبي في الشرق، لقطات مصورة لعناصر القوات المسلحة أثناء تجولهم في مدينة غريان.

    وبحسب ما أعلنت الغرفة، دخلت قوات الجيش مدينة غريان، أمس الجمعة، دون قتال، أو أي مواجهات.

    أهمية جغرافية

    وقال حمدي الخيالي، عميد بلدية سبها، إن دخول الجيش لمدينة غريان يمثل أهمية كبرى، خاصة أنها من أهم المناطق القريبة لطرابلس.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدينة تربط طرابلس بالجنوب الليبي، ولا يفصلها عن طرابلس سوى مدينة ورشفانة، حيث تبلغ المسافة نحو 80 كيلو مترا، وتتحكم في حركة الذهاب والإياب لمطار طرابلس.

    وشدد الخيال على أن الأمر لا يقتصر على الأهمية الجغرافية، خاصة أن غريان تضم العدد الأكبر من القبائل والسكان في محيط طرابلس، مما يعني أن الجيش بات فعليا على مشارف العاصمة.

    أهمية عسكرية

    من جهته، قال الخبير العسكري الليبي، ميلاد بحري، إن تقدم الجيش لمدينة غريان يساهم في حسم الأمور في فترة قريبة.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المناطق المتبقية لا تمثل معضلة كبيرة، خاصة بعد دخول الجيش بالطريقة السلمية لغريان، ذات الأهمية الجغرافية كونها "عاصمة الجبل"، وتضم العدد الأكبر من السكان.

    وأشار ميلاد بحري إلى أن دخول الجيش إلى مدينة ورشفانة سيصبح سهلا، كما أن النسبة الأكبر في منطقة العزيزية ترحب بدخول الجيش، فيما تبقى منطقة الزاوية الواقعة، غرب العاصمة، تمثل أحد التحديات لكونها تعارض دخول الجيش.

    وأوضح بحري أنه من الناحية العسكرية، باتت كل الأوضاع في صالح الجيش الليبي القادم من الشرق.

    عاصمة الجبل

    من ناحيته، قال مفتاح أبو خليل، عميد بلدية الكفرة، إن غريان "عاصمة الجبل"، ودخولها يضع الجيش على مقربة من دخول العاصمة.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه حسب المعلومات التي تداولت في الداخل الليبي عن اتفاق أبو ظبي بين المشير خليفة حفتر، وفائر السراج، رئيس المجلس الرئاسي، سيتم توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية بعد الملتقى الوطني الجامع، وأن تقدم الجيش قد يكون له علاقة باتفاق أبو ظبي.  

    انظر أيضا:

    تفاصيل الاتفاقيات والتعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في قطاع الصحة
    تحذير أمريكي لرعاياها في ليبيا من هجوم إرهابي وشيك
    تفاصيل اجتماع السراج وقائد "أفريكوم" وسفير أمريكا في ليبيا
    ليبيا: تعاون اقتصادي بين ليبيا والإمارات
    طوارئ في ليبيا بعد ظهور الملاريا في منطقة أصيبت بالمرض سابقا
    الكلمات الدلالية:
    اشتباكات طرابلس, ليبيا, أعيان ليبيا, الجيش الليبي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشاركون في مهرجان هولي-ميلا في مركز الثقافة الهندي في موسكو
    حصان ضمن "مجموعة بوتين" والجزائر لا تزال هائجة - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    الولايات المتحدة: روسيا تتدخل في شؤون دول أخرى
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك