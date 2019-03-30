خبراء: دخول الجيش الليبي لـ"عاصمة الجبل" يعجل بالسيطرة على طرابلس

وبحسب ما أعلنت الغرفة، دخلت قوات الجيش مدينة غريان، أمس الجمعة، دون قتال، أو أي مواجهات.

أهمية جغرافية

وقال حمدي الخيالي، عميد بلدية سبها، إن دخول الجيش لمدينة غريان يمثل أهمية كبرى، خاصة أنها من أهم المناطق القريبة لطرابلس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدينة تربط طرابلس بالجنوب الليبي، ولا يفصلها عن طرابلس سوى مدينة ورشفانة، حيث تبلغ المسافة نحو 80 كيلو مترا، وتتحكم في حركة الذهاب والإياب لمطار طرابلس.

وشدد الخيال على أن الأمر لا يقتصر على الأهمية الجغرافية، خاصة أن غريان تضم العدد الأكبر من القبائل والسكان في محيط طرابلس، مما يعني أن الجيش بات فعليا على مشارف العاصمة.

أهمية عسكرية

من جهته، قال الخبير العسكري الليبي، ميلاد بحري، إن تقدم الجيش لمدينة غريان يساهم في حسم الأمور في فترة قريبة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المناطق المتبقية لا تمثل معضلة كبيرة، خاصة بعد دخول الجيش بالطريقة السلمية لغريان، ذات الأهمية الجغرافية كونها "عاصمة الجبل"، وتضم العدد الأكبر من السكان.

وأشار ميلاد بحري إلى أن دخول الجيش إلى مدينة ورشفانة سيصبح سهلا، كما أن النسبة الأكبر في منطقة العزيزية ترحب بدخول الجيش، فيما تبقى منطقة الزاوية الواقعة، غرب العاصمة، تمثل أحد التحديات لكونها تعارض دخول الجيش.

وأوضح بحري أنه من الناحية العسكرية، باتت كل الأوضاع في صالح الجيش الليبي القادم من الشرق.

عاصمة الجبل

من ناحيته، قال مفتاح أبو خليل، عميد بلدية الكفرة، إن غريان "عاصمة الجبل"، ودخولها يضع الجيش على مقربة من دخول العاصمة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه حسب المعلومات التي تداولت في الداخل الليبي عن اتفاق أبو ظبي بين المشير خليفة حفتر، وفائر السراج، رئيس المجلس الرئاسي، سيتم توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية بعد الملتقى الوطني الجامع، وأن تقدم الجيش قد يكون له علاقة باتفاق أبو ظبي.