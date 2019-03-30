الرئيس العراقي يتوجه إلى تونس للمشاركة في القمة العربية

توجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على رأس وفد حكومي إلى تونس للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورته الثلاثين.

وجاء في بيان مكتب رئاسة جمهورية العراق، "من المؤمل أن يلقي سيادته خلال المؤتمر كلمة العراق، كما سيجري لقاءات ثنائية مع أصحاب الجلالة والسمو والسيادة من رؤساء الوفود المشاركة بهدف تطوير العلاقات وتنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا على الصعيدين العربي والاقليمي".

وأضاف البيان "تأتي مشاركة رئيس الجمهورية تجسيدا لما دعا إليه سيادته بضرورة انفتاح العراق على أشقائه العرب وأصدقائه، والعمل المشترك من أجل إيجاد الحلول الجذرية للأزمات التي تعصف بالمنطقة والركون إلى التهدئة عبر حوار جاد وهادف".

وتابع البيان "كما تنطلق مشاركة سيادة الرئيس في أعمال المؤتمر من الدور الريادي والحيوي للعراق وما يشكله من ثقل في الساحة العربية، وإيمانا من حرص بغداد على أن تكون عامل لم شمل للأشقاء وفقاً للمصالح المشتركة وبما يخدم شعوب المنطقة وتقدمها وازدهارها.

وتنطلق، غدا الأحد، الموافق الواحد والثلاثين من الشهر الجاري، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.