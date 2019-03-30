السيسي يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (فيديو)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

© REUTERS / Pavel Golovkin السيسي يعلن رسميا ترشيح كامل الوزير لمنصب وزير النقل

وخلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس، قال السيسي ، إنه "سيتم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه".

كما قرر الرئيس السيسي، رفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

وأطلق الرئيس المصري "أكبر حركة ترقيات" للعاملين في الدولة بكلفة 1.5 مليار جنيه، وكشف عن علاوة إضافية بقيمة 15 بالمئة لمعالجة آثار التضخم، إلى جانب منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15 في المئة.

ويأتي الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور، في وقت يشكو فيه كثير من المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة ويخشون المزيد من ارتفاعات الأسعار مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/ تموز.