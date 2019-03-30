انتشال جثتين لضحايا "عبارة الموت" في الموصل

كشف مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى، اليوم السبت، عن انتشال جثتين لضحايا "عبارة الموت" بعد عشرة أيام من غرقها في نهر دجلة في الموصل.

وقال المصدر، إن "الجثة الأولى عثر عليها في ناحية حمام العليل بقضاء الموصل صباح اليوم والثانية وجدت بالقرب من مشروع ماء الصلاحية في حمام العليل أيضا"، بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الفرق مازالت تعمل للبحث عن الجثث الأخرى في نهر دجلة بمحافظة نينوى أو بمحافظات قريبة مثل صلاح الدين".

وشهدت مدينة الموصل تظاهرات غاضبة للمدنيين وذوي الضحايا، ضد الحكومة المحلية، متهمين إياها بالتقصير، بالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح للمحافظة.

ووقع الحادث شمال مدينة الموصل قرب منطقة ترفيهية ترتادها العائلات بكثرة، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وصلت إلى 100 حالة وفاة.

وعلى خلفية غرق العبارة، صوت البرلمان العراقي، في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي، على إقالة محافظ نينوى، نوفل العاكوب، ونائبيه، فيما بدأ في جمع الأصوات من أجل حل مجلس محافظة نينوى وإحالة أعضائه للقضاء.