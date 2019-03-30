الأمن يمسك شخصا جرى صوب سيارة ملك المغرب خلال زيارة البابا (فيديو)

أظهر بث تلفزيوني حي رجلا يركض صوب سيارة تقل العاهل المغربي بعد فترة وجيزة من وصول البابا فرنسيس إلى المغرب، اليوم السبت، ولكن رجال الأمن سارعوا بالإمساك به.

وكان الملك محمد السادس يقف في سيارة مكشوفة يلوح للجماهير التي كانت مصطفة على جانبي شارع بالرباط ضمن موكب سيارات يضم سيارة البابا، بحسب وكالة "رويترز".

ولم يتضح ما الذي كان الرجل يحاول أن يفعله.

​وبدأ البابا فرانسيس، اليوم السبت، زيارة إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، يبحث خلالها مع الجانب المغربي سبل تفعيل الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين.

وذكر موقع "الفاتيكان نيوز" أن الزيارة الرسولية الـ28 للبابا فرانسيس التي سيبدأها اليوم السبت إلى المغرب، والتي تحمل شعار الحوار بين الأديان، تأتي إتماما لتلك التي قام بها يوحنا بولص الثاني عام 1985.

وتزينت شوارع الرباط خلال الأيام الأخيرة استعدادا لاستقبال البابا، حيث سيلقي العاهل المغربي والبابا كلماتهما أمام حوالي 25 ألف شخص ينتظر حضورهم في ساحة مسجد حسان.

وسيخصص البابا فرانسيس اليوم الثاني من زيارته للمسيحيين، وسيحتضن المجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط قداسا سيحضره نحو 10 آلاف شخص.