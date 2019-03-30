فرنسا تعيد إيقاف صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بطلب من تونس

أفاد مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية، أن السلطات الفرنسية استجابت لطلب الحكومة التونسية بإيقاف "بلحسن الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، مؤقتا، والمتهم بتدليس وتبييض الأموال.

وأضاف أن الاستجابة تأتي تطبيقا لأحكام الفصول من 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان 1972، وفقا لقناة نسمة التونسية.

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وكانت السلطات التونسية قد طالبت فرنسا في منتصف الشهر الجاري بالإبقاء على الطرابلسي رهن الاعتقال بعد أن تلقت بلاغا من مكتب الإنتربول يفيد باعتقاله.

وأعلنت السلطات الفرنسية، الخميس الماضي، أنها أطلقت سراح الطرابلسي بعد دفع كفالة مالية قدرها 100 ألف يورو، أي ما يعادل تقريبا 350 ألف دينار، مع الالتزام بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.

يشار إلى أنه تمّ إيقاف "بلحسن الطرابلسي" منذ أسبوعين في فرنسا بعد مغادرته كندا التي لجأ إليها بعد الثورة التونسية في يناير 2011.

وتجدر الإشارة إلى أن بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) غادر تونس رفقة أفراد من عائلته في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2011 على متن يخت باتجاه إيطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا، وقد قامت الحكومة الكندية سنة 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالأراضي الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة آنذاك.