مصدر مسؤول يتحدث عن "زيارة" وراء غياب الرئيس المصري عن قمة تونس

نقل موقع تونسي عن مصدر مسؤول قوله إن الأخبار التي أثيرت حول غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن القمة العربية التي ستنعقد في تونس، بسبب دواع أمنية "غير صحيحة".

وقال المصدر الذي لم يسمه موقع "حقائق" الإلكتروني التونسي، إنه "لا صحة للأخبار الرائجة عن وجود دواع أمنية حالت دون زيارة السيسي إلى تونس والمشاركة في القمة العربية".

وأضاف المسؤول أن الرئيس المصري يستعد لزيارة مهمة إلى الأردن وهو ما جعله يغيب عن القمة العربية في دورتها الثلاثين التي تنعقد في تونس.

وأشار المصدر أن رئيس الوزاراء المصري مصطفي مدبولي هو الذي سيمثل مصر في القمة العربية.

وكانت تقارير إعلامية أفادات بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن حضور القمة العربية الثلاثين والتي ستعقد على مستوى القادة، الأحد المقبل.

ونقل موقع "إرم" الإماراتي عن مصدر لم يسمه في الرئاسة التونسية قوله إن أسباب غياب السيسي عن القمة تعود لـ"ظروف أمنية خاصة في القاهرة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية، لكن نور الدين بن تيشة، المستشار السياسي للرئيس التونسي، قال إن اعتذار الرئيس المصري، يعود لظروف خارجة عن تونس.

وأضاف نور الدين بن تيشة في تصريح لإذاعة محلية، صباح السبت، أن "السيسي اعتذر لمسائل تخصه وتخص الأشقاء في مصر وبعيدة كل البعد عن مسؤوليتنا".

وأشار المسؤول التونسي إلى أن تونس وفرت كل الظروف لاستقبال الزعماء العرب.

وتنطلق غدا الأحد، في تونس العاصمة، اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمشاركة قادة الدول العربية.

وستبحث القمة العربية تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، إلى جانب دعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان ودعم جمهورية الصومال إلى جانب قضايا أخرى.